أشكال وأسعار زينة رأس السنة 2023.. إقبال على الأشجار والفروع الذهبية

تمثل احتفالات عيد الميلاد وعطلة نهاية العام، بالنسبة للكثيرين بمثابة مكافأة للاسترخاء، بعد عناء عام كامل مليء بالأحزان والأفراح والأحداث المختلفة، إذ يتبادل الاصدقاء والعائلات الزيارات والهدايا، ومعهم تبدأ عمليات الشراء واختيار هدايا عيد الميلاد، وتزيين المنازل بشكل يرسم أجواء الفرحة على وجوه أصحابها وزوارهم.

شجرة عيد الميلاد تبدأ من 500 جنيه

حول أسعار هدايا عيد الميلاد، أو ما يطلق عليه «الكريسماس»، أوضح مصطفى علاء، أحد عمال محلات الألعاب في الدقي، أن أسعار أشجار الميلاد زادت قليلا عن العام الماضي، فلم يعد سعرها يبدأ من 300 جنيه أو 400 ، بل صار يبدأ من 520 جنيها إلى 9 آلاف جنيه، حسب ألوانها وأشكالها.

وعن أسعار الكرات اللامعة، التى يتم تزيين الشجرة بها، يبدأ سعر الكرة الواحدة من 25 جنيها إلى 500 جنيه، حسب أعداد الكرات وحجمها، إذ يقول مصطفى لـ«الوطن»: «انتشر هذا العام بشكل مكثف تزيين الأشجار بالفروع الذهبية الملونة، التى تبدأ أسعارها من 70 جنيها الى 90 جنيها، والتي يمكن أيضا استخدامها في شكل الديكور لمكان الاحتفال».

ويشير إلى انتشار «أحبال» الزينة الخضراء والحمراء، التى يتراوح سعرها حسب الخامة المصنوعة منها، مؤكدا إقبال الناس الشديد على شراء الأدوات وأشكال الزينة، للاستعداد للاحتفال بأعياد الميلاد.

توضح سهير الانصاري، إحدى عاملات محلات الألعاب في الدقي، أن هناك زيادة في أسعار الملابس التنكرية الخاصة بشخصية «بابا نويل»، إذ وصلت إلى 700 جنيه، أما أقنعة وقبعات أعياد الميلاد فأسعارها لم تزد تقريبا، إلا بضعة جنيهات، وتبدأ من 20 جنيها، وتصل إلى 80 جنيها.

تضيف: «تلك الملابس في الغالب يقبل عليها أكثر الشركات وأماكن العمل والمدارس، حيث يتم التنكر بها لنشر السعادة والمتعة للأطفال وحتى الكبار، ويوزع الشخص الذي يرتدي ملابس بابا نويل الهدايا، وفي المدارس يعمل على سرد القصص للأطفال واللعب معهم».

نصائح لتزيين المنازل

ولفت «سعاد» إلى أن أسعار أقلام بابا نويل، تبدأ من 20 جنيها، وتصل إلى 40 جنيها، قبل أن تقدم نصيحة بخصوص تزيين المنازل: «يفضل تزيين الغرف ببالونات الهيليوم الملونة، وتعليق الزينة والأحبال الضوئية ذات اللون الذهبي والأحمر، من منتصف السقف وتمتد إلى باقى زوايا الغرفة، ويتم توثيق هذه اللحظات الجميلة من خلال التقاط الصور التذكارية، أو تسجيل بعض لقطات الفيديو التى تجمع العائلة والأصدقاء».