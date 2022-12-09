غرفة المنشآت والمطاعم السياحية: نتوقع زيادة الإقبال بسبب أعياد الكريسماس

قال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب إشغالات المطاعم خلال الأسبوع المقبل من المتوقع أن تكون متوسطة، بسبب انتهاء إجازات الدراسة بالمملكة العربية السعودية والتي تسببت في وصول نسب إشغال مطاعم القاهرة والجيزة إلى أكثر من 90% خلال الفترة من 24 نوفمبر الماضي، وحتى يوم 4 ديسمبر الجاري.

نسب إشغال المنشآت والمطاعم السياحية

وأضاف «فتحي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن نسب إشغال المنشآت والمطاعم السياحية ستبدأ في الارتفاع التدريجى بداية من النصف الثاني من الشهر الجاري، على أن تصل لذروتها خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر 2022، والأسبوع الأول من شهر يناير المقبل، وذلك بسبب إجازات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا.

نسب الإشغال خلال فصل الشتاء الجاري

وأوضح أن نسب إقبال الرواد على المنشآت والمطاعم السياحية خلال فصل الشتاء الجاري كانت جيدة، لافتًا إلى أن مؤتمر المناخ الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 وحتى يوم 20 نوفمبر الماضي سبب انتعاشة حقيقية.

انتعاشة سياحية خلال عام 2022

وأشار رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى أن عام 2022 بصفة عامة كان عاما جيدا بالنسبة لإقبال الرواد سواء كانوا مصريين أو عرب أو أجانب، ونسب الإقبال على المنشآت والمطاعم السياحية هذا العام كانت أعلى من نظيرتها خلال عام 2021 وايضا عام 2020.