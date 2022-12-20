أجواء كريسماس مميزة في أوبرا الإسكندرية.. تراتيل وأغانٍ بكل اللغات

على وقع أنغام أغنية «جينجل بيلز jingle bells» الشهيرة يتوافد المئات على دار أوبرا الإسكندرية احتفالا بأجواء الكريسماس المميزة، في عادة سنوية سكندرية يجتمع الجميع من كل أنحاء عروس البحر الأبيض المتوسط لقضاء أمتع أوقات السنة على وقع أنغام الكريسماس بكل لغات العالم، يستمتعون بالأصوات المميزة ويلتقطون صورا تذكارية تختتم عاما مضى وتستقبل آخر منتظرا أن يكون أسعد وأجمل.

دار أوبرا الإسكندرية أو ما يُعرف بمسرح سيد درويش، كان المركز الرئيسي لاحتفالات الكريسماس الذي جذب محبي الفن، أبرزها حفلات كورال قلب داوود الذي رفع لافتة «كامل العدد» في 3 حفلات أقيمت على مسرح أوبرا الإسكندرية، وسط إعجاب شديد من الجماهير التي توافدت للاستماع بالتراتيل الكنسية وأغاني الكريسماس التي مزجت بعروض مسرحية مصغرة.

«سعيد» يعيش أجواء الكريسماس في الإسكندرية بدلا من امريكا

«أبانوب سعيد» 28 عاما، أحد الوافدين من الولايات المتحدة الأمريكية لحضور حفل كورال قلب داوود في أوبرا الإسكندرية تزامنا مع قضاء عطلته مع أسرته في الإسكندرية، أثنى على الأجواء المميزة في حفلات قلب داوود من حيث التراتيل ورونق المسرح التراثي والجمالي والذي زاد جمالا بديكورات الكريسماس.

وأضاف سعيد لـ«الوطن»، أنه شهد إقبالاً غير مسبوق على تلك الحفلات حيث إن الحجز الإلكتروني قد انتهى بعد 3 دقائق فقط من موعد فتحه، مشيرا إلى أنه أمر يعكس مدى ارتباط الجمهور السكندري بالفن بشكل عام وحفلات أوبرا الإسكندرية وكورال قلب داود بشكل خاص.

تلك التجمعات الكبيرة لم ترحل من الحفل قبل اتخاذ صور تذكارية بجوار شجرة الكريسماس التي تتوسط مدخل أوبرا الإسكندرية، تلك الصور التي أصبحت عادة راسخة لجمهور الإسكندرية تصبح الصور الشخصية بل والجماعية لعشاق الفن من أبناء عروس البحر على مواقع التواصل الاجتماعي في تلك الفترة.

أجواء أوروبية في حفلات الكريسماس بالإسكندرية

لم يقف الأمر عند ذلك فحسب بل قدمت فرقة أوبرا القاهرة حفل الكريسماس مساء أمس الأول الأحد، والتي كانت كاملة العدد أيضا وضمت جمهور من مختلف الجنسيات حيث قدم الفريق أغاني الكريسماس بلغات متعددة منها الإنجليزية والفرنسية.

وأثنى عليها حسام تقي الدين، 32 عاما، أحد الجماهير الحاضرة لحفل كريسماس لفرقة أوبرا القاهرة، مشيراً إلى أنها كانت حفلة مميزة بمذاق أوروبي وكأن دار أوبرا الإسكندرية نقلتهم إلى أجواء الكريسماس في البلاد الأوروبية ما بين الديكورات والأصوات المبدعة وجودة نطق الكلمات.

وأكدت دار أوبرا الإسكندرية، مواصلة الحفلات الفنية المميزة تزامنا مع احتفالات الكريسماس حيث تستضيف حفلات الفنانة نسمة عبدالعزيز والفنان وائل الفشني ويليها أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، ثم حفل الفنان الكبير علي الحجار، بينما تختتم حفلات العام بحفل فرقة أوبرا الإسكندرية.