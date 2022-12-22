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أسامة ربيع: 25% من المصريين حفروا قناة السويس.. ولن نفرط فيها

كتب:

هاجر عمر
02:04 م | الخميس 22 ديسمبر 2022
الفريق أسامة ربيع - رئيس هيئة قناة السويس

الفريق أسامة ربيع - رئيس هيئة قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنّ الفيلم التاريخي الذي عرض في بداية المؤتمر الصحفي لاستعراض إنجازات القناة في 2022، عرض أبرز الحقائق عن القناة، قائلا إنّ 25% من الشعب المصري شاركوا في حفرها قبل 153 عاما، واستمر الحفر 10 سنوات كاملة، حتى افتتاحها في العام 1869.

وأضاف ربيع، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد على الهواء مباشرة، لاستعراض إنجازات قناة السويس في 2022، إنّ المصريين حفروا القناة حين كان تعداد السكان 4.5 مليون نسمة، ما يعني أنّ مليون مصري شاركوا في حفر القناة، مؤكدا: «لا تفريط في القناة».

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أنّ المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، يعقد على ضفاف القناة، بحضور إعلامي محلي وعالمي، مشددا على أنّ سيادة القناة أولا وأخيرا لمصر والمصريين، والمؤتمر سيوضح النقاط التي شهدت جدلا في الفترة السابقة، ويجيب على الأسئلة المطروحة من الصحفيين والإعلاميين.

 

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