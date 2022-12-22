وفد «زراعة النواب» يتفقد مجمع الخدمات المميكن بالوادي الجديد «صور»

تفقد وفد برلماني من لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، حديقة 30 يونيو ومشروع مجمع الخدمات المميكن بمحافظة الوادي الجديد، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

مشروع مجمع الخدمات

واستقبل عدد من الأطفال الوفد البرلماني بالأغاني الشعبية والوطنية تعبيرا عن فرحتهم بزيارتهم للمحافظة.

واستمع الوفد البرلماني لاستعراض من محافظ الوادي الجديد بشأن مشروع مجمع الخدمات المميكن والذي يعد أول مجمع خدمات مميكن بالمحافظات وتصل تكلفته إلى مليار جنيه، معلنا افتتاحه في شهر مارس المقبل.

كما قام النائب هشام الحصري رئيس اللجنة بزرع نخلة بالإنابة عن الأعضاء، ضمن مبادرة ازرع نخلة بالمحافظة.

زيارات ميدانية

ومن المقرر أن يعقد وفد اللجنة بحضور أعضاء مجلس النواب عن محافظة الوادي الجديد، عددا مع اللقاءات خلال الزيارة، في مقدمتها لقاء مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة وكذلك القيادات الشعبية.

كما يعقد الوفد لقاءا جماهيريا مع عدد من المزارعين بالمحافظة للاستماع إلى المشكلات التى تواجههم في قطاعي الزراعة والرى.

وقال النائب هشام الحصري، إن الهدف من الزيارات الميدانية التي تقوم بها اللجنة هو الوقوف علي طبيعة وواقع الأوضاع في قطاعي الزراعة والري ومتابعة ما يتم من مشروعات جديدة في المحافظات بتوجيهات من القيادة السياسية التي أحدثت طفرة غير مسبوقة في مختلف القطاعات.

ويضم الوفد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، النائب صقر عبد الفتاح صقر، وكيل اللجنة، النائب حسن عيسي سليمان وكيل اللجنة، النائب مجدي ملك، النائب عادل صلاح عامر ، النائب عامر الشوربجي، النائب أسامة فتحى، النائب عادل عبد الوهاب حماد، النائب أحمد إبراهيم البنا، النائب إبراهيم محمد عبد الله الديب، ومن أمانة اللجنة أحمد العقاد ويحيى جلال، وعادل حسن.