لجنة الزراعة والري بـ«النواب» تنظم زيارة ميدانية للوادي الجديد

وصل وفد برلماني من لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، إلى محافظة الوادي الجديد، قبل قليل، في زيارة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات في قطاعي الزراعة والري بالمحافظة للوقوف على المعوقات.

لقاء مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

ومن المقرر أن تعقد اللجنة بحضور أعضاء مجلس النواب عن محافظة الوادي الجديد، عددا مع اللقاءات خلال الزيارة، في مقدمتها لقاء مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة وكذلك القيادات الشعبية، كما يعقد الوفد لقاءا جماهيريا مع عدد من المزارعين بالمحافظة للاستماع إلى المشكلات التي تواجههم في قطاعي الزراعة والري.

الوقوف على مشاكل قطاع الزراعة

وقال النائب هشام الحصري، أن الهدف من الزيارات الميدانية التي تقوم بها اللجنة هو الوقوف على طبيعة وواقع الأوضاع في قطاعي الزراعة والري ومتابعة ما يتم من مشروعات جديدة في المحافظات بتوجيهات من القيادة السياسية التي أحدثت طفرة غير مسبوقة في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن محافظة الوادى الجديد من المحافظات الواعدة في مجال الزراعة، لما تتميز به من مقومات زراعية كبيرة تساعدها في زيادة حجم الإنتاج الزراعي.

ويضم الوفد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، النائب صقر عبد الفتاح صقر، وكيل اللجنة، النائب حسن عيسى سليمان وكيل اللجنة، النائب مجدي ملك، النائب عادل صلاح عامر، النائب عامر الشوربجي، النائب أسامة فتحي، النائب عادل عبد الوهاب حماد، النائب أحمد إبراهيم البنا، والنائب إبراهيم محمد عبد الله الديب، ومن أمانة اللجنة أحمد العقاد ويحيى جلال، وعادل حسن.