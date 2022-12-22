أسامة ربيع: إيرادات قناة السويس بلغت 7.9 مليار دولار خلال 2022

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن السيادة على القناة أولا وأخيرا لمصر والمصريين، وذلك في أول تعليق على ما أثير مؤخرا حول مشروع صندوق قناة السويس، موضحا أن الإيرادات خلال عام 2022 بلغت 7 مليارات و923 مليون دولار.

وأضاف «ربيع» خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد على الهواء مباشرة، لاستعراض إنجازات قناة السويس في 2022، أن ربع الشعب المصري تقريبا شارك في حفر قناة السويس، استشهد منهم ما يقرب من 120 ألف شخص، حتى تم تأميمها بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر.

ربيع: خضنا حروب كبيرة من أجل الحفاظ على القناة وسيناء

وتابع: «خضنا حروب كبيرة من أجل الحفاظ على القناة وسيناء إلى أن تم إعادة افتتاحها بعد حرب 1973، ثم إنشاء المشروع الأكبر بحفر قناة السويس الجديدة عام 2014 بطول 72 كم، وافتتاحها في 6 أغسطس عام 2015، والبدء في مشروع تعميق المنطقة الجنوبية وعمل توسعة وازدواج في القطاع الجنوبي».

وقال «ربيع»، إنه في 2015 تم افتتاح مدينة الإسماعيلية الجديدة إلى جانب 5 كباري عائمة وتطوير الأسطول البحري وتطوير المجري الملاحي وتطوير الجراجات والاستغلال الأمثل لأصول قناة السويس وتعزيز الصناعة في شركات قناة السويس.

عبور 23 ألفا و869 سفينة لقناة السويس خلال 2022

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس عبور 23 ألفا و869 سفينة في 2022، مقارنة بعبور 20 ألفا و694 سفينة في 2021 بزيادة 15.3%، وبلغ حجم الحمولات مليار و400 طن خلال عام 2022، مقارنة بمليار و270 مليون طن في عام 2021.

كما بلغت الإيرادات خلال عام 2022، 7 مليارات و923 مليون دولار، مقارنة بـ 6 مليارات و300 مليون دولار في 2021، بنسبة زيادة تصل إلى 25%.