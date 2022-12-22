أسامة ربيع: قناة السويس تحت سيادة المصريين.. والدولة ملزمة بحمايتها

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ للمصريين السيادة على قناة السويس وفقا لما نصّ عليه الدستور، وتحديدا المادة الثالثة والأربعين، التي تلزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممر مائي دولي مملوك لها.

وأضاف ربيع خلال كلمته، ضمن المؤتمر الصحفية الذي تعقده الهيئة لاستعراض إنجازات بالعام الجاري 2022: «كمصري ورجل وطني لا يمكننا التفريط في سيادة قناة السويس أو أصل من أصولها أو نتعامل معها بشكل شخصي، فالدستور يحميها».

وتابع بأنّ الصندوق بدأ منذ عام 2019 عندما تولى مسؤولية رئاسة الهيئة: «الهدف من الصندوق هو استثمار جزء من موارد الصندوق في تطوير الهيئة حتى تعود بالنفع والخير والنماء على الهيئة والقناة ومجابهة الأزمات والطوارئ القاهرة التي قد تحدث».

وواصل: «تخطينا أزمة كورونا بسلام ونجاح بسياسات تسويقية مرنة ودراسات وخطط، ورغم أن العالم كله خسر إلا أننا حققنا زيادة في السفن قدرها 8%، وفي أزمة إيفرجيفن شحطت السفينة 6 أيام، واستطعنا تعويم السفينة، رغم أن أكثر المتفائلين من خبراء العالميين توقعوا أن تحل الأزمة خلال 3 أشهر أو 6 أشهر».