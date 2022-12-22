انطلاق مهرجان بورسعيد الدولي لمراقبة وتصوير الطيور

بدأت اليوم فعاليات مهرجان بورسعيد الدولي لمراقبة وتصوير الطيور، النسخة الأولى للمرة الأولى في مصر والشرق الأوسط، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار مُمثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالتعاون مع إدارة محمية أشتوم الجميل، والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، والجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية.

مراقبة وتصوير الطيور

حضر مهرجان بورسعيد الدولي لمراقبة وتصوير الطيور، اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد السابق، والدكتور محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية لمكاتب السياحة، وعمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وعدد من الشخصيات والمهتمين بمراقبة الطيور.

ويعد مهرجان مراقبة الطيور حدثا رائدا حيث يتم فيه ولأول مرة دعوة مجانية داخل محمية اشتوم الجميل.

الصيد غير المنظم للطيور

وتناولت الجمعيات المشاركة في المؤتمر الصيد غير المنظم ، ووصفته بأنه أخطر الأنواع لهروب الطيور عن مصر خاصة أن هناك طيور تساعد في المحافظة على التوازن البيئى منها النباتى والبحري

وقال عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، إن الرئيس السيسي أطلق المشروع القومي لتطهير بحيرات مصر منها بحيرة المنزلة، مما جعل سياحات جديدة تدخل إليها منها سياحة مراقبة الطيور المهاجرة خاصة في الخريف والربيع، حيث المرعى الطبيعي والطقس الدافئ وقدم الشكر إلى هيئة تنشيط السياحة التي اهتمت بمهرجان الطيور كسياحة جديدة لبورسعيد.

استغلال الكنوز البيئية

وأكد دكتور محمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية لمكاتب السياحة، تجهيز المهرجان لاستغلال الكنوز البيئية الموجودة في بورسعيد منها مهرجان الطيور، لافتًا إلى أنه لم يكن هناك اهتماما سابقا بالطيور رغم وجودها وحاليا تضع وزارة السياحة ضمن استراتيجيتها مهرجانات سياحية منها مراقبة الطيور ويتمنى استمرارية المهرجان على السنوات المقبلة.

وذكر محمد أبو الدهب، نائب مدير هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد أن فعاليات المهرجان مستمرة على مدار اليوم، منها مؤتمر صحفي وجولة داخل بحيرة المنزلة لاستكمال فعاليات التصوير للطيور الموجودة داخل البحيرة.

وأوضح أن تم توجيه دعوة مفتوحة مجانية، لعشاق الطبيعة والحياة البرية ومراقبة أسراب الطيور المهاجرة، والمصورين الهواة والمحترفين، للتصوير داخل محمية أشتوم الجميل وداخل أكبر بحيرة مائية طبيعية في مصر وهي بحيرة المنزلة، التي سجل بها أكثر من 370 نوع من الطيور المقيمة أو المهاجرة والنادرة، وتم رصد ما يزيد عن 500 ألف طائر بالبحيرة، من أشهرها «الفلامينجو والبجع والطيور الخواضات و البلشونات والزرزور والسمان والنوارس واللقالق» وغيرها.

ويعد المهرجان خطوة أولى نحو تنمية سياحة مراقبة الطيور Bird Watching Tourism، وبداية للعديد من الفعاليات التي تأتي ضمن خطط الترويج السياحي لبورسعيد التي تقوم بها هيئة تنشيط السياحة من خلال قطاع المكاتب السياحية.