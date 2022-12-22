السيسي يوجه بتكثيف البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات البترولية الجديدة

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنّ الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة للبحث والاستكشاف في مجال الغاز الطبيعي والبترول.

توسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة

ووجّه الرئيس بتكثيف جهود البحث، وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، سعياً لتحقيق الاستغلال الاقتصادي والتنموي الامثل لموارد مصر وتعظيم الاحتياطيات المضافة من الغاز الطبيعي، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة التصدير لدعم الناتج القومي.

وعرض المهندس طارق الملا الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية؛ للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط باشتراك كبرى شركات الطاقة العالمية وبإجمالي استثمارات حوالي 2.1 مليار دولار، حيث من المتوقع طبقاً للنتائج الأولية الحالية أن يسفر البحث عن اكتشافات واعدة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة.

تطورات تنفيذ مشروع إنتاج «الصودا آش»

وأكد أنّ أنشطة البحث والاستكشاف التي تقوم بها مصر في البحر المتوسط، تتم وفقاً لمبادئ وأعراف القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة لأنشطة إدارة الدول لمواردها الطبيعية أعالي البحار.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ وزير البترول عرض كذلك خلال الاجتماع تطورات تنفيذ مشروع إنتاج «الصودا آش» بالمنطقة الصناعية في مدينة العلمين الجديدة، والذي يتم بالشراكة بين كلٍ من الدولة والقطاع الخاص بإجمالي استثمارات نحو 500 مليون دولار.

ووجّه الرئيس بالإسراع في الإجراءات التنفيذية لمشروع إنتاج «الصودا آش»، والذي من شأنه أن يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لمدينة العلمين الجديدة، إلى جانب العائد الاقتصادي والصناعي الذي يحققه، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.