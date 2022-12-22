رئيس «زراعة البرلمان»: محافظة الوادي الجديد مستقبل مصر في الاستثمار

قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن محافظة الوادي الجديد، تعد من المحافظات الواعدة، إذ تمثل مساحتها نحو 40% من مساحة مصر، وتعد أمل ومستقبل مصر في الزراعة والاستثمار الزراعي، لما نراه من مشروعات بها.

لجنة الزراعة والري بمجلس النواب

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الوادي الجديد اللواء محمود الزملوط، مع وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب الذي يزور المحافظة، لتفقد عدد من المشروعات في قطاعي الزراعة والري بالوادي الجديد.

وثمن «الحصري»، جهود ودور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بتسهيل خطوات الاستثمار الزراعي والتنمية بها، واستغلال موارد المحافظة.

مشكلات الزراعة

وأضاف «الحصري»، أن لجنة الزراعة تتبنى مشكلات الزراعة والري في الوادى الجديد، لاسيما مشكلة الري المتمثلة في أهمية تقنين استخدام الآبار الجوفية، لتحقيق التنمية المستدامة، والمشكلة الثانية سوسة النخيل.

وأكد الحصري دعم اللجنة للفلاح في كل مكان، مستعرضا جهود اللجنة في حل مشكلة تغطية مصرف السيل في أسوان بتكلفته 365 مليون جنيه، بالإضافة إلى جهود اللجنة في رفع أسعار توريد المحاصيل، مثل ما تم مؤخرا في محصول قصب السكر.

ويضم الوفد البرلماني الذى يزور الوادي الجديد، النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، النائب صقر عبد الفتاح صقر، وكيل اللجنة، النائب حسن عيسى سليمان وكيل اللجنة، النائب مجدي ملك، النائب عادل صلاح عامر، النائب عامر الشوربجي، النائب أسامة فتحى، النائب عادل عبد الوهاب حماد، النائب أحمد إبراهيم البنا، والنائب إبراهيم محمد عبد الله الديب، ومن أمانة اللجنة أحمد العقاد ويحيى جلال، وعادل حسن.