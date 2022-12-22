عاجل.. الحكومة توافق على 6 قرارات.. منها إنشاء محطات لتحلية مياه البحر حتى 2050

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 6 قرارات، أولها مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 3 قطع أراضٍ مملوكة ملكية خاصة للدولة، لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي 44.36 فدان ناحية عتاقة بالسويس، و104.88 فدان ناحية الغردقة بالبحر الأحمر، و29.35 فدان ناحية شرق بورسعيد ببورسعيد، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لمصر للتوسع في مجال تحلية مياه البحر، من أجل إتاحة المياه النقية، خاصة في المناطق الساحلية.

تنفيذ المشروعات التنموية

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن رفع صفة النفع العام عن مساحة 1477 فدانا و22 قيراطا تقريبا، ناحية كوم أوشيم بالفيوم، على أن يُعاد تخصيصها لصالح المحافظة لاستخدامها في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

ووافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على منح التزام إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، لصالح تحالف لعددٍ من الشركات، بعد إجراء مُزايدة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومنها النقل، وكذا في ضوء خطة وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتطوير أصول وخدمات مرفق السكة الحديد بغرض رفع كفاءتها وتعظيم إيراداتها، واهتمام الوزارة بتعظيم دور نقل البضائع باستخدام شبكة خطوط السكك الحديدية، لما له من آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للدولة.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 12 ديسمبر 2022، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ بهدف استكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، لـ69 مشروعا لوزارات «الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي»، على أن تكون الجهات الطالبة هي المسؤولة عن مناسبة الأسعار.

طرح وحدات «دارة»

وأيضا وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق التنمية الحضرية بالبدء في طرح عدد من الوحدات المُنَفذة ضمن مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى «دارة» بعدد من المحافظات، بإجمالي 1284 وحدة سكنية بالطرح الأول، من إجمالي نحو 22 ألف وحدة يتم تنفيذها في إطار المشروع، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى.

ووافق مجلس الوزراء على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بشأن مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بمحافظة الجيزة، ضمن خطة الدولة لتطوير الحدائق الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، لخدمة المواطنين وتحقيق عائد يضمن استدامة التشغيل، في إطار من الحفاظ على الطابع التاريخي والفني المميز لتلك الحدائق.