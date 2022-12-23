حزب الجيل يعقد 19 جلسة نقاشية استعدادا للحوار الوطني.. تبدأ السبت

تستعد الأحزاب السياسية لانطلاق الحوار الوطني بعدد من الجلسات النقاشية التي تطرح أهم الملفات المقرر عرضها خلال أيام الحوار، لتحديد رؤية كل حزب ومقترحاته فيها.

استعدادات حزب الجيل للحوار الوطني

ومن جانبه، قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إن المكتب السياسي لحزب الجيل قرر عقد 19 جلسة نقاشية في مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية حول القضايا المختلفة التي ستناقشها اللجان الفنية المنبثقة من المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف «الشهابي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن كل لجنة داخل الحزب تعد رؤيته من قيادات الحزب حول القضية التى تناقشها تلك اللجنة لإجراء حوار لها داخل الحزب، وهكذا في كل قضية من القضايا المنبثقة من المحاور الثلاثة.

آلية عمل الجلسات النقاشية

وأشار، إلى أنه يتحدث في الجلسة النقاشية صاحب الورقة الذى أعدها باسم الحزب، مقدما ورقته التي تجرى حولها نقاش واسع مع قيادات الحزب في حضور رئيس الحزب والأمين العام ونواب الرئيس، ومن المقرر أن تبدأ تلك المناقشات بقضايا المحور السياسي في يوم السبت المقبل.