رئيس حزب الجيل: دور الرئيس السيسي أصبح مؤثرا على الساحة الدولية

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أن دور الرئيس السيسي على الساحة الدولية أصبح مؤثرا ومرحبا به من كل دول العالم.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يحقق من هذا الدور وهذا الحضور فى القمة الأمريكية الأفريقية، مصالح حيوية مختلفة لمصر، متابعا: «في كل قمة يبذل الرئيس مجهودا في لقاءات مع رؤساء دول ومقابلات مع مستثمرين ثم المشاركة في أعمال القمة بكلمة جامعة وشاملة».

الشهابي: السيسي سيركز على تيسير اندماج الدول الأفريقية في الاقتصاد العالمي

وأوضح الشهابي، في تصريح لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي، سيركز خلال أعمال القمة الأفريقية الأمريكية، على الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وكيفية تعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، كذلك سيركز على تيسير اندماج الدول الأفريقية في الاقتصاد العالمي، لاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا في تحقيق النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي.

بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

ويلتقي الرئيس السيسي خلال القمة، مع عدد من كبار المسئولين الأمريكيين، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، على نحو يحقق المصالح المشتركة بينهما، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما يعقد لقاءً مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكي لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين؛ ويجتمع الرئيس السيسي على هامش القمة بعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.