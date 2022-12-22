إجراء 6 عمليات زراعة قوقعة للأطفال بمستشفى الهلال بسوهاج خلال 24 ساعة

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج عن إجراء 6 عمليات زراعة قوقعة للأطفال خلال 24 ساعة، بوحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.

أفضل خدمة طبية للمرضى

وأوضح الدكتور محمد حسن ياسين، مدير عام فرع الهيئة بسوهاج، أنه تم استضافة مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج أمس الأربعاء، الدكتور بدر الدين مصطفى، رئيس قسم الأنف والأذن بكلية طب جامعة عين شمس؛ لإجراء العمليات بمشاركة فريق طبي من المستشفى، لافتاً إلى أن إجراء تلك العمليات يأتي انطلاقا من رؤية الهيئة العامة للتأمين الصحي في تيسير حصول منتفعيها على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية، وتقديم أفضل الخدمات الطبية، وذلك لمواكبة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

183 عملية زراعة قوقعة

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الرحيم، مدير مستشفى الهلال، إن إجمالي عدد حالات زراعة القوقعة بالمستشفى وصل إلى 183 حالة منذ إنشاء وحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال، مشيرا إلى أن إجراء العمليات جاء بمساعدة الفريق الطبي بالمستشفى والمكون من الدكتور أحمد حسني، استشاري جراحة الأنف والأذن ورئيس ومنسق وحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال، والدكتور صلاح الدين خليفة، استشاري ورئيس قسم الأنف والأذن، والدكتور ريمون نسيم عطا الله، أخصائي جراحة الأنف والاذن، والدكتور حسام الدين مصطفى، استشاري التخدير، وأخصائيي التخدير، وفريق التمريض بقسم العمليات بالمستشفى.