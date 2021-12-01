افتتاح وحدة زراعة القوقعة بالتأمين الصحي لأول مرة بمحافظة المنيا

يدشن اليوم العلمي الأول لقسم الأنف والأذن بمستشفي المنيا للتأمين الصحي، غدا الخميس، تحت رعاية الدكتور محمد السيد ضاحي، رئيس الهيئه العامة للتأمين الصحي، والدكتورة فاتن عمارة، مدير إدارة التدريب بالهيئة، والدكتور أحمد سعد، مدير عام فرع المنيا، والدكتور أحمد عمر، مدير عام المستشفى.

محاضرات علمية بتخصص الأنف والأذن

ويلقي نخبة من أساتذة الأنف والأذن بجامعات مصر المختلفة، مجموعة من المحاضرات العلمية بتخصص الأنف والأذن، تحت إشراف الدكتور عبدالعزيز الشريف، أستاذ الأنف والأذن، ومدرب الزمالة المصرية بالمستشفى.

وجرى العمل بوحدة زراعة القوقعة لأول مرة بمحافظة المنيا، وأسندت إدارة التأهيل السمعي بالهيئة برئاسة الدكتورة مها شعلان، البرنامج لمستشفى المنيا للتأمين الصحي، تحت إشراف نخبة من أساتذة جراحات زراعة القوقعة، برئاسة الدكتور علي محروس، أستاذ ورئيس قسم الأنف والأذن بجامعة الأزهر بالقاهرة، استشاري جراحات الأذن وقاع الجمجة، مدرب الزمالة المصرية بالمستشفى، في إطار استمرار تطوير العمل بوحدات الهيئة كافة.

وحدة زراعة القوقعة إضافة قوية

وأوضحت الدكتورة مريم فايز، رئيس قسم الأنف والأذن بالمستشفى، أن العمل بوحدة زراعة القوقعة إضافة قوية وطفرة جديدة للخدمات المقدمة بالقسم.

وأكد الدكتور محمود حسن، نائب رئيس القسم، أن «الأنف والأذن» بالمستشفى، أصبح الآن يقدم خدمة متكاملة للمواطنين، بالإضافة للجانب التعليمي لشباب الأطباء، في ظل برنامج الزمالة المصرية، ووجود نخبة من أساتذة الأنف والأذن للاستفادة من خبراتهم.

وقال الدكتور محمد عبادة، منسق برنامج زراعة القوقعة بفرع المنيا، إن قيادات الفرع والهيئة وفروا الإمكانيات كافة لتنفيذ البرنامج؛ إذ جرى تجهيز أكثر من مركز تأهيل على مستوى مراكز المحافظة؛ لتسهيل تقديم الخدمة على المواطنين وتقليل معاناتهم.