إنهاء قوائم الانتظار لعمليات زراعة القوقعة بأسيوط.. نسبة نجاح 100%

نجح قسم جراحة الأنف والأذن بمستشفيات جامعة أسيوط، في القضاء على قوائم الانتظار في مجال عمليات زراعة القوقعة، بنسبة نجاح للعمليات وصلت إلى 100%، بإجمالي 130 عملية زراعة، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وتحقيق رؤية مصر 2030 في النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطن.

إنهاء قوائم انتظار زراعة القوقعة بأسيوط

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، ضرورة مواصلة رفع أداء المستشفيات الجامعية وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى على أحسن مستوى، وتقليل قوائم الانتظار، وأن مستشفيات جامعة أسيوط حققت نجاحات واضحة فيما يتعلق بالقضاء على قوائم الانتظار في مختلف المجالات الصحية، مشيدا بجهود الدولة في توفير كل الإمكانيات للقضاء على قوائم الانتظار.

وأضاف الدكتور علاء عطية، عمية كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن قسم جراحة الأنف والأذن يتميز بفريق طبي على أعلى مستوى، وأن القسم متوفر به غرفتين لإجراء العمليات مجهزة بأحدث الأجهزة لزراعة القوقعة، وأن المستشفيات الجامعية لن تتأخر في تقديم الخدمات الطبية لكل المرضى بمحافظات الصعيد.

130 عملية زراعة قوقعة

أشاد الدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بفريق زراعة القوقعة، الذي يتشكل من الدكتور أحمد أبو الوفا رئيس قسم جراحة الأنف والأذن، والدكتور حمزة الشافعي، والدكتور محمد سالم الأساتذة المساعدين بالقسم، والدكتور محمد مدثر، والدكتور محمود علي رجائي مدرسين بالقسم، مضيفا أن إدارة المستشفيات الجامعية حريصة على تذليل كل العقبات، لكي يتمكن القسم من أداء دوره على أكمل وجه.

وأوضح الدكتور أحمد أبو الوفا، رئيس قسم جراحة الأنف والأذن بمستشفيات أسيوط الجامعية، أن القسم أجرى 130 حالة زراعة قوقعة، وجميعها وصلت نسب نجاحها إلى 100%، مقدمًا الشكر لإدارة المستشفيات الجامعية وللفريق الطبي المعاون، الذين كانوا سببا في تحقيق هذا النجاح.