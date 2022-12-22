مصرع سائق وإصابة 2 آخرين في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بأسيوط

لقي سائق مصرعه وأصيب اثنين آخرين في حادث تصادم أتوبيس ركاب وسيارة نقل، على طريق أسيوط الدائري عند كمين الطرق، وتم التحفظ على الجثة ونُقل المصابين إلى مستشفى جامعة أسيوط.

بلاغ بوقوع الحادث

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس نقل ركاب و«قلاب نقل» عند كمين الطرق على الطريق الدائري، ووجود حالة وفاة ومصابين.

نقل المصابين إلى المستشفى

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بقيادة محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط ورئيس المباحث وعبدالرحمن القرن مسؤول أزمات الحي، وتبين وقوع حادث تصادم بين مقطوره تحمل رقم «6127-ه ص ا»، وأتوبيس نقل ركاب يحمل رقم «4751-ص ع ب»، بالطريق الدائري بوصلة كمين الطرق نتج عنه وفاة سائق الأتوبيس وإصابه اثنين آخرين وتم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعي.

وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة ورفع آثار الحادث.