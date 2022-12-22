هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة اليوبيل الفضي لمدينة الإنتاج الإعلامي

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاريا بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عاما على إنشاء مدينة الإنتاج الإعلامي (اليوبيل الفضي) الذي يوافق ذكرى تأسيسها في نوفمبر 1997 بسواعد مصرية خالصة، وخبرات عالمية على أعلى مستوى، وتضم بين جنباتها العديد من الاستديوهات التي ينطلق منها أشهر القنوات العربية والمصرية.

الطابع المشار إليه يتميز بمزيج رائع من الألوان ومؤمن ضد التزييف، وقيمته 10 جنيهات، ومزود بتقنية QR code التي تتيح لمقتنيه الحصول على المعلومات اللازمة عن مدينة الإنتاج الإعلامي بطريقة حديثة وجذابة.