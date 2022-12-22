«الإسكان»: سد «جوليوس نيريري» ملحمة مصرية تنزانية مشتركة

وصف المهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني والمتحدث باسم وزارة الإسكان، بناء سد «جوليوس نيريري» التنزاني بالملحمة قام بها فريق مصري تنزاني مشترك، قائلاً إن المشروع جرى تنفيذه بواسطة أكثر من 12 ألف عامل معظمهم من التنزانيين.

الملء الأول للسد

وأضاف «خطاب»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن وفد مصري رفيع المستوى برئاسة سامح شكري وزير الخارجية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان احتفل اليوم مع الشعب التنزاني بإطلاق شرارة البدء في الملء الأول للسد.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن بناء سد «جوليوس نيريري» ومحطة للطاقة الكهرومائية، ويعد المشروع قصة نجاح بين الشعبين المصري والتنزاني وتلاحم تاريخي.

ولفت إلى أن السد له بُعد اجتماعي واقتصادي وبيئي كبير للغاية، إذ يستفيد منه 17 مليون أسرة سواء على البعد الاقتصادي أو الاستثماري أو التنمية المستدامة بتوليد الكهرباء النظيفة ومنخفضة التكلفة.

وأوضح أن السد التنزاني له بعد على المستوى البيئي حيث كانت الفيضانات في الدلتا بتنزانيا تتسبب في فقد آلاف المواطنين ونشر الأمراض والأوبئة، وبالتالي السد سيمنع الفيضانات والأوبئة الناتجة عن المستنقعات.

وأكد أن أهم مرحلة في المشروع جرى الانتهاء منها وهي بناء جسم السد وتحويل مسار النهر الطبيعي، كما أن الملء الأول سيؤدي لتكوين جزء كبير من المياه خلف السد.

تركيب 9 توربينات في 2023

وأفاد أن المرحلة المهمة المقبلة تتمثل في تركيب 9 توربينات عملاقة خلال العام المقبل، والمسؤولة عن إنتاج ما لا يقل عن 6.3 مليار كيلووات في الساعة سنويا من الطاقة منخفضة التكلفة من الكهرباء، ما سيكون له تأثير كبير على الصناعة والاستثمار.