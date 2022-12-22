عضو «قوى عاملة النواب»: إنجاز مشروع سد تنزانيا يؤكد التزام مصر بدعم أشقائها

قالت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنّ مصر جادة في دعم أشقائها في إفريقيا، وملتزمة تمامًا بتوفير احتياجاتهم من المياه والكهرباء ولكن عبر اتفاقيات تحفظ حقوق الجميع.

وأضافت التمامي، أنّ دعم مصر لإنشاء مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا، يؤكد التزام مصر إزاء أشقائها في أفريقيا، وإنها ستواصل جهودها لدعم التنمية في تنزانيا، مشيرة إلى أنّ تنظيم دولة تنزانيا احتفالية كبرى بمناسبة ملء سد جوليوس نيريرى.

وتابعت عضو مجلس النواب أن سد تنزانيا يؤكد أنّ مصر ليس لها مواقف معارضة في التنمية داخل دول الأشقاء الأفارقة سواء للكهرباء أو التنمية، ولكن بالالتزام بالاتفاقيات والحقوق المائية المعروفة والموثقة منذ عشرات السنين، منوهة: «بما قاله مدير تنفيذ مشروع سد جوليوس نيريري، أن الإرادة التنزانية ودعم الحكومة المصرية والمتابعة المستمرة كانت الداعم الأساسى لمجابهة التحديات التى تواجهنا، مضيفًا أن الافتتاح سيكون على مرحلتين أساسيتين بنسبة 80% من المشروع، والسد سيبدأ في توليد الكهرباء بعد الانتهاء من تركيب جميع التوربينات وبداية التشغيل عام 2024، موضحة أنّ لديهم خبرة اكتسبوها من المشروعات القائمة في مصر حتى في تركيبات التوربينات، وأصبحنا متميزين عن الشركة المنفذة».

واختتمت التمامي، أن إقامة سد جوليوس نيريري، في تنزانيا رسالة مصرية واضحة لمختلف دول أفريقيا وتأكيد أن مصر لن تتنازل أبدا عن حقوقها المائية الحياتية.