نائب رئيس تحالف سد تنزانيا يكشف لقناة الحياة تفاصيل المشروع: يخزن 34 مليار متر

أكد المهندس أيمن عطية نائب رئيس التحالف المكلف ببناء سد جوليوس نيريري التنزاني، أن السد يقام في منطقة محمية طبيعية، وتعتبر أكبر محمية مسطحة في تنزانيا وشرق أفريقيا، لافتًا إلى أن المشروع يٌُقام على مساحة 126 ألف كيلو متر مربع.

بحيرة السد تخزن 34 مليار متر مكعب من المياه

وأوضح خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن المسطح سيتم استخدامه كبحيرة أمام السد، لتخزين 34 مليار متر مكعب مياه، للتحكم في مياه الفيضان.

خسارة كميات من المياه في المحيط الهندي

وأشار إلى أن النهر كان يسبب غرق الكثيرين بسبب الفيضان، نظرًا لضيق مساحة النهر، بالإضافة لخسارة المياه في المحيط الهندي، دون أي تحكم فيها.

وأكد أن المستنقعات تواجدت بسبب عدم التحكم في المياه، لافتًا إلى أن التحكم في المياه سيقضي على المستنقعات التي تسبب التلوث وانتشار البعوض.

وأشاد بالمهندسين المصريين، وقدرتهم على بناء منشآت ضخمة مثل السد، وأنهم أول جيل يبني سد عملاق بعد الجيل الذي بنى السد العالي مع المهندس عثمان أحمد عثمان، كما أشاد متابعتهم مع العمال والمهندسين التنزانيين، وتعليمهم بشكل جيد.