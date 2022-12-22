أستاذ بترول لـ«قناة الحياة»: متوقع اكتشاف حقول غاز في البحر الأحمر الفترة المقبلة

قال الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ البترول والطاقة، إنه من المتوقع اكتشاف حقول غاز كبرى في البحر الأحمر خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الدولة مهتمة بملف التنقيب والاستكشاف خلال الـ8 أعوام الماضية.

أبوالعلا: قطاع البترول حقق طفرات غير مسبوقة

وأضاف «أبوالعلا»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن قطاع البترول حقق طفرات غير مسبوقة تم تتويجها بتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، حيث أن دلالات ذلك تقبع في الإشارة لـ3 مشاهد، ترتبط بـ3 فقرات متتالية.

فاتورة استيراد المشتقات البترولية 1.3 مليار دولار شهريا

وأوضح «أبوالعلا» أن «المشهد الأول خلال عام 2010 كان الاحتياطي الاستراتيجي المصري من النقد الأجنبي حوالي 36 مليار دولار، وخلال عام 2013 كانت فاتورة استيراد المشتقات البترولية 1.3 مليار دولار شهريا، أي 15.6 مليار دولار سنويا، ومن ثم فقد تآكل احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 13.4 مليار دولار، وتحديدا في مارس 2013».

وأوضح أن كل هذا أشار إلى إمكانية تعرض الاقتصاد المصري لوضع كارثي، حيث كانت فاتورة استيراد الغاز الطبيعي وحدة 2.5 مليار دولار، وخلال الـ8 سنوات الأخيرة وحتى الآن وبالرغم من تضاعف الاستهلاك المحلي، إلا أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي باتت سالبة، وقمنا بتصدير ما قيمته 8 مليار دولار خلال العام السابق.