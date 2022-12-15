وزير البترول: نتوسع في تصدير الغاز الطبيعي ونعمل على دخول أسواق جديدة

أكد وزير البترول المهندس طارق الملا، نجاح برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث أصبح يُباع سنويا ما يوازي مليون طن من البنزين غاز طبيعي، الأمر الذي ينعكس بدوره على حجم استيراد البنزين.

استهداف 1000 محطة غاز طبيعي

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله؛ لمناقشة طلب المقدم من النائبة آية فوزي، بشأن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية في التوسع بإنشاء محطات الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، والتوسع في تصدير الغاز الطبيعي ودخول أسواق جديدة في ظل الأزمة الروسية - الأوكرانية، التي ساهمت في فتح أسواق جديدة.

وأشار الملا إلى أنّه تم استهداف 1000 محطة غاز طبيعي؛ لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، منهم حاليا 800 محطة عاملة و200 آخرين في طور التجهيز بعد شراء المعدات اللازمة.

توجهات الدولة نحو تعظيم البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي

وشدد وزير البترول على توجهات الدولة نحو تعظيم البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والتوسع فيه، مشيرا إلى أن معظم الاعمال مع الشركات العالمية في مجالات البحث والاستشكاف تركز على الغاز الطبيعي.

ونوه طارق الملا بأنّ استهداف توصيل الغاز الطبيعي إلى مليون و200 وحدة سكنية سنويًا أمر غير مسبوق، ونمضي قدمًا في هذا الصدد، مشيرًا إلى استكمال إدخال الغاز الطبيعي أيضًا في إطار مبادرة «حياة كريمة».