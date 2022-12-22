شادي محمد يشيد بـ«كابيتانو مصر» عبر قناة الحياة: «الولاد عندهم طموح كبير جدا»

قال الكابتن شادي محمد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إن انطلاق برنامج «كابيتانو مصر»، جاء على خلفية متابعة الشباب المصري لما حققه اللاعب العالمي محمد صلاح في المنتخبات الأوروبية، مستطردا: «الولاد عندهم طموح كبير جدا، بعد ما شافوا نجمنا محمد صلاح، واللي بيعمله».

الدولة تحركت في المبادرة

أضاف «محمد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن تجربة اللاعب محمد صلاح الملهمة، خلقت طموحات لدى الأسر والأطفال الصغار، حتى يكونوا جميعهم مثله، «الدولة تحركت من خلال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مع الشركة المتحدة في مشروع ضخم لاكتشاف المواهب».

مجهود شهور أوصلتهم للظهور على الشاشة

وتابع: «الوزارة والمبادرة استعانت بمدربين اتحركوا في كل محافظات مصر لاكتشاف المواهب، خاصة في سن صغيرة، وهو سن الـ14 عاما، واللي ممكن يظهر على الشاشة لمدة 10 دقايق، مجهود شهور بالأمانة، ولفينا محافظات مصر كلها وجبنا أفضل العناصر».