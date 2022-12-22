عقد ملتقى توظيف لخريجي التعليم المزدوج بكفر الشيخ «صور»

نظمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ملتقى التوظيف لخريجي الدبلومات الفنية «للتعليم المزدوج»، بمشاركة عدد من شركات ومصانع القطاع الخاص، بتوجيهات من المحافظ اللواء جمال نور الدين، لتقديم العديد من الخدمات للشباب منها فرص العمل المتوفرة، ومعلومات عن فرص التدريب، وإقامة المشروعات الصغيرة، كما أتاح ملتقى التوظيف قدراً كبيراً من تبادل المعلومات بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل.

جاء ذلك، بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم العام، والدكتورة عفاف عاشور، مدير الاستثمار بالمحافظة، وجمال ناصف، مدير «مشروعك».

محافظ كفر الشيخ يُشيد بعقد الملتقى

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بعقد ملتقى التوظيف لخريجي التعليم المزدوج، لتوفير فرص العمل مع المصانع والشركات الخاصة، ومساعدتهم في إقامة المشروعات من خلال قروض ميسرة من خلال «مشروعك»، مؤكدا أن المحافظة تملك فرص استثمارية متعددة خاصة بالمنطقة الصناعية بمطوبس، والمراكز المتعددة.

وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه من خلال ملتقى التوظيف يستفيد الباحث عن العمل وأصحاب المشروعات والشركات، بجمع المعلومات ذات الفائدة لهما، لافتاً أن ملتقى التوظيف يُقدمه التعليم الفني من خلال وحدة تيسير الانتقال إلي سوق العمل، كحافز للملتحقين بالتعليم بالتعليم الفنى، لتعزيز ظروف العمل اللائق بهم، وربط التعليم الفني بسوق العمل، وتنفيذاً للتوجه الاستراتيجي، للحد من البطالة، وتعزيز دور مديرية التربية والتعليم في تنمية مهارات الخريجين الباحثين عن عمل.

وأضاف «عبد الله»، أن من بين أهداف ملتقي التوظيف، إتاحة فرص للخريجات من التعليم الفني المزدوج من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وإتاحة فرص عمل لائقة في مجال صناعة الملابس الجاهزة من خلال مؤسسات القطاع الخاص، منوهاً أن الفئة المستهدفة الدفعة الأولى من خريجات التعليم الفني المزدوج 2021 - 2022، والفئة المستهدفة من أصحاب الأعمال مجموعة من مصانع الملابس الجاهزة، ومؤسسات دعم وتمويل المشروعات الصغيرة، وشركاء التنمية، والمؤسسات التي تدعم المشروعات الصغيرة مثل «إدارة الاستثمار - مشروعك - جمعيات المجتمع المدني»، وتمكين المرأة من خلال زيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل.

الكشف عن الفرص الاستثمارية المعروضة

وأوضحت الدكتورة عفاف عاشور، مدير الاستثمار بالمحافظة، أنه تم خلال الملتقى تعريف الحضور بالمناطق الصناعية بالمحافظة، وكشفت عن الفرص الاستثمارية المعروضة على الخريطة الاستثمارية لمحافظة كفر الشيخ، بهيئة الاسثمار، سواء بالمنطقتين الصناعيتين أو بمراكز ومدن المحافظة، مشيرة إلي أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قدم العديد من التسهيلات للمستثمرين، ودعم الاستثمار، وحل المشكلات التي تعتري المستثمرين، موجهة الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، على دعمهم المستمر للاستثمار، وتسهيل الحصول على فرص استثمارية.

وأفاد جمال ناصف، مدير «مشروعك»، أن هناك قروضاً ميسرة لمن يرغب الحصول عليها من الفتيات والشباب، من برنامج «مشروعك»، لإقامة المشروعات المتعددة، أو التوسعة في مشروعات قائمة، وأن وزارة التنمية المحلية والمحافظة يُقدمان كافة التسهيلات للحصول على القروض الميسرة لاقامة المشروعات.

أشرف على ملتقى التوظيف، الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل بكفر الشيخ، مؤمن يحى عبد العزيز، مدير الوحدة، ورضا عبد الحميد، مسؤول التوظيف والتدريب المهاري، ونيرمين الحداد، ورمضان ناجي، وعبير غنيم، وأمينة إبراهيم، وميادة محمد الدسوقي، ودعاء عوض، وحمزة أحمد، وشيماء بخيت، ورانيا السعداوي، ورحاب أحمد، وطارق عطية، ومعلمي الملابس الجاهزة.