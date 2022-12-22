رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد انطلاق المسابقة الثقافية المؤهلة لـ «إبداع 11»

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، معرض الفنون التشكيلية لطلاب كليات الجامعة والمُنظم بإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، لتأهيل الطلاب وإعدادهم للمشاركة في مسابقة مهرجان إبداع في في موسمه الحادي عشر للعام الدراسي 2022 - 2023 في المجالات العلمية والأدبية والفنية لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، لتصعيد الطلاب والطالبات الحاصلين على مراكز متقدمة لتمثيل الجامعة في المسابقة.

جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث - منسق عام الأنشطة الطلابية، وذلك في إطار حرص إدارة جامعة كفر الشيخ على تشجيع طلابها على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، ودعمهم في اكتشاف وتنمية إبداعاتهم ومواهبهم.

وتتكون لجنة تحكيم المعرض من الدكتور أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، والدكتور نجلاء الأشرف، وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب.

اهتمام كبير بالأنشطة الطلابية المختلفة

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، إن إدارة الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة الطلابية المختلفة وتشجع طلابها على المشاركة والمنافسة في جميع الملتقيات الطلابية على المستويات كافة، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للمشاركة الفعالة والهادفة، موضحاً أن المعرض الفني للطلاب يأتي في إطار استعداد الجامعة لتنمية كفاءة ومهارة الطلاب لإظهار مواهبهم وقدراتهم الفنية وتأهيلهم للمشاركة في مسابقة «إبداع 11» التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة سنويا على مستوى الجامعات المصرية.

وأكد «دسوقي» على أهمية تنظيم المعارض والمشاركة في المسابقات، لإظهار المواهب الفنية وتشجيعها، وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلاب، وترسيخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محلياً ودولياً.

أكبر مسابقة ثقافية

وأشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى إطلاق أكبر مسابقة ثقافية للطلاب على مستوى كليات ومعاهد الجامعة للتصعيد لمهرجان «إبداع 11»، لافتاً إن المسابقة يُشارك في تحكيمها نُخبة من الأكاديميين المتخصصين في جميع المجالات، وسيتم تصعيد الفائزين للمشاركة وتمثيل الجامعة في مهرجان إبداع في الموسم الحادي عشر، إيماناً بأهمية الفن قيمة ثقافية وأخلاقية تُسهم في نهضة المجتمع، وتشكيل الذوق العام، وأداء دورهم التنويري من خلال دعم المواهب الفنية والعناصر المتميزة.