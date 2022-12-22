صفاء النجار عبر قناة الحياة: للشعر أهمية قصوى ويعبر عما بداخلنا

قالت الدكتورة صفاء النجار، إن للشعر أهمية قصوى في حياتنا، فليست هناك لغة أو ثقافة إلا وتستخدم الشعر من أجل التواصل فيما بين أفرادها، حيث أننا دائما ما نحتاج للشعر من أجل التعبير عما بداخلنا.

النجار: الشاعر عبدالمعطي حجازي رائد حركة التجديد بالشعر العربي

وأشادت «النجار»، خلال تقديمها لبرنامجها «أطياف»، المذاع على فضائية «الحياة»، بضيف حلقتها الليلة، الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي، أحد رواد حركة التجديد بالشعر العربي المعاصر في مصر والعالم العربي.

وقالت عنه إنه هو أحد أهم الفاعلين بالحركة الثقافية المصرية، وهو أحد رواد الشعر الحر، الذين قادوا حركة التجديد الشعري، رغم أنه كان أصغر الرواد سنا، إلا أن نضجه الشعري المبكر جعله في ذمرة المجددين من أبناء جيله.