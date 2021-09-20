«الفقي»: صلاح عبد الصبور صنع قيمته الكبيرة بين عظماء الشعر العربي

أطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات الاحتفاء بمرور 40 عامًا على رحيل صلاح عبد الصبور، بمؤتمر فارس الكلمة، في المجلس الأعلى للثقافة، بحضور الدكتور هشام عزمي الأمين العام، الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة، والفنانة معتزة صلاح عبد الصبور ابنة الراحل، وعدد كبير من النقاد والشعراء والأدباء ومحبي الراحل.

ووجه الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية الشكر لوزيرة الثقافة على الجهد المتميز الذي تمارسه لخدمة الإبداع المصري وحرصها على تخليد رموزنا الثقافية والفنية، مشيرًا إلى أن الحديث عن صلاح عبد الصبور يتطلب وقتًا كبيرًا لكي نستطيع أن نوفيه قدره الكبير.

مصطفى الفقي: احتفاء وزارة الثقافة برموزنا الإبداعية يعكس صورة حضارية تجاه مصر

وقال«الفقي»: «صلاح عبد الصبور يعد شاعرًا وفنانًا وأديبًا ووطنيًا شريفًا، وتجمعنا ذكريات رائعة تؤكد أنه شاعر عبقري، استطاع أن يصنع قيمته الكبيرة بين عظماء الشعر العربي، وبما امتلكه من مواهب متعددة في مجالات متعددة من الإبداع، فهو رائد من رواد مدرسة الشعر الحر العربي»، مضيفًا أن احتفاء وزارة الثقافة برموزنا الإبداعية يعكس صورة حضارية تجاه مصر بأنها دولة تقدر الفنون والثقافة باحترامها لرموزها ومبدعيها ودليل أن الوطن لاينسى أبناؤه.

من هو صلاح عبد الصبور؟

صلاح عبد الصبور من إعلام الشعر العربي، وهو أحد رواد حركة الشعر الحر، ومن رموز الحداثة، كما كان من العرب القلائل الذين أضافوا مساهمة بارزة في التأليف المسرحي، خاصة مسرحيته مأساة الحلاج .

ولد صلاح عبدالصبور في 1931 بمحافظة الشرقية، وتدرج في التعليم وحصل على ليسانس الاداب في 1947، رحل في 13اغسطس عام 1981، ووتولى عدة مناصب في حياته منها رئاسة دار الكتب، ورئاسة الهيئة العامة للكتاب، وترك العديد من الأعمال الشعرية والمسرحية والمصرية التي أثرت في أجيال منها مسرحيات «مسافر ليل، ليلى، المجنون، مأساة الحلاج»