مصرع شخص وإصابة 2 في تصادم توك توك بعمود إنارة بكفر الشيخ

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنين آخرين في حادث تصادم توك توك بعمود إنارة على رافد الطريق الدولي «بلطيم - كفر الشيخ»، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجرى نقل الجثمان والمصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام.

تفاصيل الحادث

تلقي اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا يفيد بمصرع شخص، وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم توك توك بعمود إنارة على رافد الطريق الدولي «بلطيم - كفر الشيخ»، وجرى إيداع جثمان المتوفي، بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، والمصابين لاستقبال المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين

وتبين من التقرير الطبي مصرع يوسف نور الدين، 40 سنة، وإصابة كل من هناء نور الدين، 45 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وأسامة جمال علي، 50 سنة، بكدمات وسحجات، وجميعهم من الرياض، تحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.