أحمد عبدالمعطي حجازي لقناة الحياة: ابتعدت عن التدريس وآثرت كتابة القصائد

قال الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي، إنه نشر قصيدته الأولى عام 1955 في مجلة الرسالة الجديدة، وتبعها بقصيدتين في المجلة ذاتها.

عبدالمعطي: بحثت بنفسي عن العمل بالصحافة

وأضاف «عبدالمعطي»، خلال استضافته ببرنامج «أطياف»، وتقدمه الدكتورة صفاء النجار، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه بعد نشر القصائد الخاصة به، بدأ قراء الشعر في معرفة اسمه، واتجه للبحث بنفسه عن عمل في مجال الصحافة.

وأكد أنه في أعقاب ذلك، بدأ العمل في مجلة صباح الخير، ثم انتقل إلى روز اليوسف، مشيرا إلى أنه كان بإمكانه دائمًا أن ينشر في مجلة صباح الخير ومجلة روزاليوسف في وقت واحد.

وأوضح أن مجلة روز اليوسف، كانت ولا تزال تضم خيرة من الكتاب والفنانين في مصر، إذ أنه التقى خلال تواجده فيها، بعدد كبير من الشعراء والمثقفين، الذي آثروا فيه وبمشواره الفني، وهم: «أحمد بهاء الدين، وحسن فؤاد، وإحسان عبد القدوس، وصلاح الزاهي».