من هو الشيف نصرت غوكشيه؟.. أثار الجدل في نهائي كأس العالم

أثار الشيف التركي، نصرت غوكشيه، جدلًا كبيرًا دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى فتح تحقيق بعد أن لمس كأس العالم في أثناء احتفالات المنتخب الأرجنتيني بالفوز بالمونديال، ووسط الحفل ظهر الشيف محاولًا التقاط الصور مع اللاعبين وحمل كأس العالم.

ونشر صورة له عبر «إنستجرام» تجمعه بنجوم الأرجنتين، إذ نجح نصرت غوكشيه في الدخول لأرض ملعب لوسيل، الذي احتضن نهائي المونديال، بشكل غير معروف، والتقط صورًا مع نجوم منتخب الأرجنتين، أبرزهم ليونيل ميسي وآنخل دي ماريا، وحاول مضايقتهم وملاحقتهم، والأزمة التي تسبب فيها، أدت لمنعه من حضور نهائي بطولة أمريكا المفتوحة المقبلة.

من هو الشيف نصرت غوكشيه؟

والشيف نصرت غوكشيه، ويعرف بـ«شيف الملح»، هو تركي الجنسية، يبلغ من العمر 39 عامًا، يمتلك سلسلة مطاعم فاخرة في الولايات المتحدة وتركيا وبلدان أخرى، واشتهر بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بسبب أفكاره المختلفة وأسلوبه الفريد في تحضير وتقطيع اللحوم وتوابلها، وعُرف أيضًا بحضور مشاهير الفن والرياضة إلى مطعمه لمشاهدة طريقته وأسلوبه الجذاب، بحسب «العربية».

واشتهر «نصرت» بشكل كبير وزاد عدد متابعيه على موقع الصور «إنستجرام» وذلك بسبب مقطع فيديو ظهر فيه وهو يرش حبيبات الملح بطريقة مختلفة، وأُطلق عليه «شيف الملح».

15 فرعًا لمطاعم «غوكشيه» في أنحاء العالم

وبحسب صيحفة «ان بي سي نيوز»، أصبح للشيف نصرت غوكشيه 15 فرعًا على مستوى العالم، وفي حوار سابق للصحيفة، روى قائلًا: «كنت أعمل لساعات طويلة في مطعم تركي للحم الستيك، وبعد مرور 10 أعوام انتقلت إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس للحصول على مزيد من الخبرات في عالم الستيك، وحلمت بافتتاح مطعم خاص بي وقد حدث ذلك، كنت حينها في عمر 27 عامًا، وراسلني رجل أعمال تركي للاستثمار، وافتتح مطاعم أخرى في أنقرة ودبي والدوحة».

غوكشيه.. ونهائي المونديال

وحضر نصرت غوكشيه نهائي كأس العالم قطر 2022، وكان حاضرًا بجانب جياني انفانتينو رئيس الفيفا، وبعد المباراة نزل إلى أرضية الملعب واحتفل مع لاعبي الأرجنتين ليحدث بذلك جدلًا كبيرًا، خاصة بعد أن لمس كأس العالم، وهو أمر ممنوع في لوائح وقوانين الفيفا.