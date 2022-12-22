الشيف نصرت غوكشيه يسبب جدلا بسبب صوره مع كأس العالم.. «دخل الملعب إزاي؟»

تسبب الشيف التركي نصرت غوكشيه، أو كما يسميه البعض بـ«شيف الملح»، في أزمة أدت إلى إعلان بطولة أمريكا المفتوحة، قرارا بمنعه من حضور نهائي البطولة، بسبب ما حدث في نهائي كأس العالم باستاد لوسيل في قطر.

جدل بسبب دخوله أرضية الملعب

البداية كانت بنشر الشيف نصرت صور مثيرة للجدل له، في أرضية ملعب لوسيل، بعد مبارة نهائي كأس العالم؛ إذ نجح في الدخول لأرضية الملعب بشكل غير معروف، والتقاط صور مع نجوم منتخب الأرجنتين، وعلى رأسهم ليونيل ميسي، ونشر صورة له وهو يحمل كأس العالم، بالمخالفة للوائح وتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».

وتسببت صور الشيف نصرت التي نشرها على حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، في أزمة وتعليقات سلبية وتساؤلات عمن سمح له بالدخول، خاصة بعدما نشر صورا عديدة له مع قيادات «الفيفا» في المقصورة الرئيسية.

فيديوهات تظهر رفض ميسي التصوير معه

وانتشر فيديو يظهر فيه الشيف نصرت داخل أرضية الملعب، أثناء إلحاحه على ميسي لالتقاط صورة معه، بينما يتجاهله الأخير، ومع إصراره اضطر البرغوث الأرجنتيني لالتقاطها معه، ونشرها الأخير على حسابه بموقع «انستجرام».

وتساءل البعض عن سبب سماح الاتحاد الدولي لكرة القدم للشيف نصرت بالنزول إلى أرضية الملعب والتقاط صور مع اللاعبين، والتصوير مع كأس البطولة بالمخالفة لقوانين «الفيفا»، مما حدا ببطولة أميركا المفتوحة إلى إصدار قرار بمنعه من حضور نهائي البطولة.

واختتمت قطر كأس العالم بمباراة نهائية بين الأرجنتين وفرنسا، واستطاع «راقضي التانجو» انتزاع لقب البطولة بضربات الجزاء الترجيحية، بعد تعادلهما في الأشواط الأصلية والإضافية.