ضبط 9 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في سوهاج

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، من ضبط 9 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة المركز.

إخطار مدير أمن سوهاج

تعود أحداث وتفاصيل الواقع عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة أخميم يفيد بتمكن ضبط 8 أشخاص في منزل بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق سوهاج.

انتقال ضباط مباحث المركز إلى موقع الحفر

وعلى الفوز انتقل ضباط مباحث المركز إلى موقع الحفر، وبالفحص تبين قيام« أشرف ا م ع»، 54 عامًا، عامل، ويقيم دائرة مركز أخميم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله.

أسماء المتهمين

وتمكن ضباط المباحث من ضبط مالك المنزل، وكل من «محمد ح ز ح» 36 سنة، عامل، ويقيم ناحية دائرة المركز، و«إبراهيم ا ا م» 26 سنة، عامل، و«محمد ا ا م» 24 سنة، عامل، و«إمام م م ع» 24 سنة، عامل، ويقيم دائرة مركز دار السلام، و«صالح خ ع ط» 29 سنة، عامل، ويقيم دائرة مركز دار السلام، و«حازم ع ع ا» 33 سنة، عامل، ويقيم دائرة مركز دار السلام، و«مدحت ع م» عامل، ويقيم دائرة مركز دار السلام، و«علي م ر ل» 50 سنة، وتم ضبط أدوات الحفر المستخدمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.