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ضبط 10 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل عقار في البساتين

كتب:

محمد بركات
12:54 م | السبت 17 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - ارشيفية

وزارة الداخلية - ارشيفية

أكّدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة تورط بعض الأشخاص، بالتردد على عقار كائن بدائرة القسم وقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخله.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط  10 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، حال التنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه ملك أحدهم وبداخلها (حفرة بعمق 40 مترا وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب).

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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