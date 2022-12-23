هاني رمزي: سمير غانم أعظم فنان كوميدي ومدرسة في الضحك

كشف الفنان هاني رمزي كواليس الفيديو الساخر لمعجبة التقطت فيديو معه وقالت «ما شاء الله الفنان عادل إمام»، ليرد عليها ساخرًا «لا محمد هنيدي»، قائلًا: «الست كانت بتتكلم بجد وكانت صادقة وفرحانة إنها هتتصور معايا وجاية تقولي يا أستاذ اتصور معاك وشغلت فيديو وبتكلم الناس، وأنا فاهم السناب شات هو اللي مكسر الدنيا هناك، وألاقيها بتقول عادل إمام».

وتابع: «هو فيه حد ميعرفش عادل إمام! إنتي ممكن متعرفنيش لكن متعرفيش عادل إمام إزاي ..وبتتكلم بجد»، مضيفًا: «دي جاية منين أنا مش عارف والله».

سمير غانم أكثر فنان يُضحكه

وأوضح هاني رمزي خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن أكثر فنان كوميدي كان يُضحكه هو الفنان الراحل سمير غانم، معتبرًا أنه كان أسطورة ومدرسة في الضحك والكوميديا «مالوش حل»، مشيرًا أنه كان فنانًا منطلقًا ولا يعترف بسن، ومتحرر من كل قيود مؤكدًا أنه أعظم كوميديان.

عادل إمام وصبحي وسعيد صالح

وأشار هاني رمزي أيضًا أنه يحب كوميديا الفنان عادل إمام والفنان محمد صبحي والراحل سعيد صالح ويوسف داوود والفنان الراحل وحيد سيف ومن جيله الحالي الراحل علاء ولي الدين ومحمد هنيدي وأشرف عبدالباقي وأحمد آدم، ومن الجديد علي ربيع ومصطفى خاطر وأوس أوس وحمدي الميرغني وتوتا.