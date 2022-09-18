هاني رمزي عن مهرجان القاهرة للدراما: فكرة عظيمة

أعرب الفنان هاني رمزي عن سعادته بالدورة الأولي من مهرجان الدراما برئاسة يحيي الفخراني، من المقرر أن تنطلق الأربعاء المقبل.

وقال هاني رمزي لـ«الوطن»: «للأسف لن أستطيع حضور المهرجان، كنت أتمني فعلا حضور الدورة الأولى، ولكنني متأكد جدا من نجاحه وسيكون مهرجانا مبهرا».

وأضاف: «دكتور يحيي الفخراني رمز من رموزنا الفنية العظيمة وشرف للمهرجان وسعيد بالمهرجان لأنه بمشاركة نقابة المهن التمثيلية».

هاني رمزي: ظروف السفر منعتني من مهرجان القاهرة للدراما

وتابع هاني رمزي: «نقابتنا حاجة تخصنا كفنانين جدًا وسعيد بوجودها وكنت التواجد في المهرجان لكن النصيب وظروف السفر منعتني ولكني سأتابع بالطبع الافتتاح، وأحب أن أشكر كل القائمين علي المهرجان وإن شاء الله ينجح وتكون بداية جيدة تشجع الفنانين يأخدوا حقهم في التكريم بعد شغلهم وتعبهم، وفكرة المهرجان عظيمة وإن شاء الله هيكون ناجح جدا».

مهرجان القاهرة للدراما

وتنطلق الأربعاء المقبل الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان يحيي الفخراني، ويكرم المهرجان عددا من نجوم الفن الذين تألقوا في الأعمال الدرامية أبرزهم الفنان الكبير صلاح السعدني، والمخرج الكبير جمال عبد الحميد، والكاتب والسيناريست محمد جلال عبد القوي، واسم المنتج الراحل ممدوح الليثي.