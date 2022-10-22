انطلاق حفل افتتاح ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي.. وتكريم هاني رمزي

انطلق منذ قليل، حفل افتتاح الدورة الرابعة من ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي، التي تحمل اسم الفنان الراحل محمود ياسين، وذلك على خشبة مسرح سيد درويش التابع لأكاديمية الفنون، وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الثقافة نيفين الكيلاني.

وشهد حفل افتتاح ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي، حضور عدد من الفنانين؛ أبرزهم هاني رمزي وخالد جلال وطارق الدسوقي وعمرو محمود ياسين وعدد آخر من الفنانين.

هاني رمزي يعرب عن سعادته بالتكريم

وانطلق الحفل بعرض فيديو خاص عن الفنان الراحل محمود ياسين الذي تحمل الدورة اسمه، وتحدث خلاله ابنه السيناريست عمرو محمود ياسين، وبعد ذلك جرى تكريم عدد من الفنانين، من بينهم هاني رمزي، الذي حرص على إلقاء كلمة يعبر فيها عن امتنانه بالتكريم، معربا عن سعادته بهذا التكريم لأنه ابن المسرح الجامعي وخريج المعهد العالي للفنون المسرحية.

خالد جلال يلقي كلمة نيابة عن وزيرة الثقافة

وألقى المخرج خالد جلال الكلمة الخاصة بوزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني نيابة عنها، ويستمر الملتقى خلال الفترة من 22 حتى 28 أكتوبر.