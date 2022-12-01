هاني رمزي وشيكو وأوليفر ستون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر بجدة (صور)

انطلقت فعاليات الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة، منذ قليل، ببدء توافد النجوم إلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح المقام داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة جدة.

وكان في مقدمة الحضور المخرج الأمريكي أوليفر ستون والمخرج البريطاني جاي ريتشي والفنان هاني رمزي وشيكو والمخرج محمد دياب والفنانة السعودية سمر شوشان والفنانة ميساء مغربي.

استكمال الحدث السينمائي الأهم

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي سيقدم مجموعة من الحفلات الموسيقية المرتقبة من قبل الجمهور، والتي ستكون بمثابة استكمال للحدث السينمائي الأهم في المنطقة.

تقام جميع الحفلات الموسيقية على مسرح المهرجان المفتوح في كورنيش جدة بمنطقة الحمراء الساعة 10 مساءا، وستتوفر تذاكر الحفلات للشراء وذلك مقابل 40 ريال سعودي للتذكرة الواحدة.