هاني رمزي: بداياتي الفنية كانت في مسرحيات كلاسيكية وإغريقية

كشف الفنان هاني رمزي كواليس بدايته الفنية، مشيرًا إلى أنه كان هاويًا في البداية ويشارك في الفرق المسرحية المدرسية وكانت بدايته من مسرح كلية التجارة جامعة القاهرة، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك أثناء دراسته الجامعية مع الفنان محمد صبحي في مسرحيتين هما تخاريف ووجهة نظر.

الفنانة هناء الشوربجي ساعدته لأنها كانت جارته

وأوضح هاني رمزي خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن الفنانة هناء الشوربجي ساعدته لأنها كانت جارتهم وتعلم أنه هاوي تمثيل والفنان صلاح عبدالله كان مخرج مسرحياتهم أيام الدراسة الجامعية، وكان يدعو الفنان محمد صبحي لحضور العروض المسرحية باستمرار، لافتًا إلى أن صبحي اختاره للمشاركة في مسرحيته الجديدة بعد ترشيح من الفنانة هناء الشوربجي أيضًا.

بدايته لم تكن كوميدية

وأشار هاني رمزي أن بدايته لم تكن كوميدية حيث كان يقدم في الدراسة الجامعية مسرحيات كلاسيكية وإغريقية ومسرحيات تراجيدية وكانوا يمثلوا تمثيل جاد وكان يفاجئ بضحك الجمهور أيضًا رغم أنه يمثل بشكل جدي ولكنهم التمسوا فيه الكوميديا وبعدها شارك في بعض الرويات الكوميدية معتبرًا أن الفنان محمد صبحي هو استاذه الذي درس لهم الحرفية على المسرح والتصرف وحضور الذهن والارتجال.