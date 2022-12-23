هاني رامز: «قدمت برامج مقالب ناجحة وكنت بخاف على الفنانين»

تحدث الفنان هاني رمزي عن تقديمه لبرامج المقالب، مشيرًا إلى أنها كانت ناجحة جدًا، وأصبحت أيقونة في شهر رمضان، مشيرًا إلأى أنه رفض تقديم مثل هذه النوعية خلال الفترة الماضية لأن الأفكار كانت عادية، موضحًا: «أنا مش بتاع مقالب أصلا ولكني ممثل وعشان تغريني تجيب لي فكرة قوية».

قدم برنامج مقالب لرؤية نقط ضعف الفنانين المصريين

وأوضح هاني رمزي خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أنه قدم هذه المقالب ليس من أجل منافسة الفنان رامز جلال، ولكن لرؤية نقط ضعف الفنانين المصريين، مبديًا خوفه الشديد عليهم.

لو عرضت عليه فكرة جيدة لبرنامج مقالب سيقدمها

وأكد أنه لو عرضت عليه فكرة جيدة لبرنامج مقالب سيقدمها، مشيرًا إلى أنه هناك بعض الحلقات التي لم تُذاع بسبب غضب أصحابها من برامج المقالب «أصحابها عرفوا إنها مقالب ومحبوش تتذاع».

برامج المقالب خطيرة

وشدد هاني رمزي على خطورة برامج المقالب وأن أي أخطاء فيها حتى لو بنسبة بسيطة خاصة حال حمل أحد الفنانات أو معاناتهم من مرض معين، مضيفا: «أنا ببقى قاعد حاطط ايدي على قلبي لحد ما الحلقة تخلص وبقول الحمد لله عدت على خير وربنا يكملها»، متذكرًا أثناء اجراء مقلب في فنانة أخبرت أحد مرافقيها قبل الحلقة بأنها حامل وأصر على الاعتذار لها، وعدم استكمال المقلب.