الفنان هاني رمزي: «معنديش خطأ لا يُغتفر وأنسى الإساءة بسرعة»

أكد الفنان هاني رمزي أنه ينسى الإساءة بسرعة ولا يتذكرها مطلقًا، معتبرًا أنه لا توجد أخطاء لا تغتفر خاصة أن الله هو الذي يرد عنه من يسيئون إليه أو لأسرته، مشيرًا إلى أن التمادي في الإساءة له يقابلها حصوله على الأجر ثواب.

عندي ناس كتير مطمرتش فيهم العشرة

وأوضح هاني رمزي خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن لديه نماذج كثيرة لأشخاص لم يراعوا العشرة: «مطمرتش فيهم العشرة» مؤكدًا أنه لم يؤذ أحد.

نيللي كريم ملتزمة

وتحدث هاني رمزي عن الفنانة نيللي كريم مشيدًا بالتزامها بمواعيد العمل مبديًا اعتزازه الشديد بها، وتطرق خلال حواره التلفزيوني إلى الحديث عن مسرحياته مبديًا سعادته بمشاركته في مسرحية «كده أوكيه»: مضيفًا: «في يوم من الأيام المشهد اللي بيني وبين أحمد السقا كان 6 دقائق وقعد ساعتين وشوية على المسرح ومكناش عارفين نخلص والناس كانت متجاوبة واليوم ده حصلت مشاكل مع مدير المسرح والمنتج والممثلين وقالوا دي مسرحية لوحدها».