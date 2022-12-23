التفاصيل الكاملة لـ عقد قران شذى.. هيثم شاكر شاهد على الزواج

تتوالى أفراح الوسط الفني خلال هذه الأيام، بعقد قران شذى الذي جرى الاحتفال به، مساء أمس الخميس، وذلك في أجواء عائلية خاصة بحضور عدد من الأصدقاء المقربين.

عقد قران شذى بحضور المقربين

وعقد قران شذى كان على شاب من خارج الوسط الفني، وحرصت على دعوة عدد محدود من الأصدقاء والفنانين، كان من بينهم الفنانة مي كساب التي حرصت على تهنئتها من خلال منشور خاص عبر صفحتها الخاصة على «إنستجرام»، إذ قالت: «النهاردة كان يوم من أسعد أيام حياتي، كتب كتابي أختي وروح قلبي وصديقه عمري شذيتي، ربنا يفرح قلبها هي ووليد، جوازه العمر يا عمري، وأشيل ولادك بإذن الله، بحبك أوي، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير».

كما حضرت أيضًا عفاف جريس زوجة المنتج هاني محروس، حفل عقد القران، وحرصت على تهنئتها من خلال صفحتها الخاصة على «فيسبوك»، قائلة: «حبيبتي وأختي واطيب قلب في الدنيا، وأحلى عشرة عمر، ربنا يسعد قلبك وأيامك يا حبيبتي، وأشوفك أسعد واحدة في العالم، شذى فاجئتني وفاجئت الناس كلها، وغالبًا هي نفسها اتفاجئت أنها هتتجوز».

هيثم شاكر شاهد على العقد

وأيضا حضر الفنان هيثم شاكر، الحفل، وكان شاهدًا على العقد، إذ نشرت الفنانة مي كساب، صورة له، وهو يوقع على عقد الزواج، وحرصت شذى على توجيه الشكر له من خلال خاصية ستورى عبر صفحتها، قائلة «إني أطلب أنك تكون شاهد على عقد جوازي، ده أكبر دليل على قيمتك عندي وشكر ليك على كل السنين اللي عدت واللي جاية، ربنا يخلينا لبعض ياخويا وضهري»، وكذلك حضر الفنان حاتم فهمي.