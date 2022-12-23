إصابة ضابطين إسرائيليين في عملية دهس وإطلاق نار بمدينة «كفر قاسم»

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، إصابة عنصرين من شرطة الاحتلال بالرصاص الحي، وتعرضهما للدهس بمدينة «كفر قاسم» العربية داخل الخط الأخضر «أراضي 48».

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يقوموا بالبحث عن منفذين آخرين

وتقول الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، إن قائد السيارة الذي نفذ عملية الدهس تم تحييده ويجري الآن البحث عن منفذين آخرين للعملية وجرى نقل الضابطين للمستشفى.

وفي نوفمبر الماضي، وقعت عملية دهس أخرى نفذها فلسطيني، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أن عملية الدهس أسفرت عن إصابة مجند قرب قرية مخماس قضاء رام الله.

ووفقا لما ذكرته وكالة «معا» الإخبارية، فإن مستوطنة تبلغ من العمر 20 عامًا أصيبت بجروح متوسطة عند مستوطنة «كوخاف يعقوب»، جراء دهسها وتم اعتقال السائق.

وزير جيش الإسرائيلي العملية مؤكدا وسيواصل الجيش ملاحقتهم

ومن جانبه، علق وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني جانتس، وقال: «إن عملية دهس مجنة قرب رام الله، مؤكدا وأن الجيش سيواصل ملاحقة المتورطين في ارتكاب الحادث والوقوف بحزم ضدهم وسنواصل اعتقالهم».

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن منفذ عملية الدهس يبلغ من العمر 45 عامًا،لقي مصرعه قرب رام الله متأثرًا بجراحه، وهو من بيتونيا ومتزوج ولدية 5 أبناء ويعمل في مستوطنة أرئيل.