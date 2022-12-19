وزير الإسكان يبحث نقل الخبرات المصرية في التشييد والبناء إلى فلسطين

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور محمد زيارة، وزير الأشغال العامة والإسكان بدولة فلسطين، والوفد المرافق له، وبحضور مسئولى الوزارة، لبحث التعاون المشترك، ونقل الخبرات المصرية للجانب الفلسطيني في قطاع التشييد والبناء، على هامش مؤتمر الإسكان العربي السابع.

عرض التجربة العمرانية المصرية

وأوضح وزير الإسكان، أنّه تم عرض التجربة العمرانية المصرية على الجانب الفلسطيني، خاصة في مجال إصدار التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان بشكل عام، والقوانين والقواعد المنظمة للعلاقة والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، في مجال التنمية العمرانية.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنّ الدولة المصرية أحرزت تقدما كبيرا في مجال التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، موضحا أنّ الدولة تنفذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص «67 مطورا» على مساحة 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 200 ألف فرصة عمل.

تدريب الكوادر الفلسطينية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء

وأضاف وزير الإسكان، أنّه جرى استعراض أوجه التعاون مع الجانب الفلسطيني، في مجال إصدار الكودات الخاصة بقطاع التشييد والبناء، من خلال تدريب الكوادر الفلسطينية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وهو إحدى الجهات التابعة لوزارة الإسكان، والمعنية بإصدار الكودات.