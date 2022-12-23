سقوط أمطار خفيفة على أسيوط.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ (صور)

تعرضت محافظة أسيوط، منذ قليل، لسقوط أمطار خفيفة ببعض مراكز المحافظة، بينما غطت السحب سماء المحافظة وحجبت أشعة الشمس، وسط إاخفاض درجات حرارة الجو.

سقوط أمطار خفيفة في أسيوط

وأعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط، أنه من خلال متابعته لرصد حالة الطقس شهدت عدد من مناطق ومراكز المحافظة سقوط أمطار خفيفة مع استمرار فرصة سقوط الأمطار عى أنحاء المحافظة.

رفع حالة الطوارئ بمحافظة أسيوط

ورفعت محافظة أسيوط حالة الطوارئ في مختلف القطاعات لمواجهة تقلبات الطقس التي تشهدها المحافظة، وتم عقد غرفة عمليات بمحافظة أسيوط وربطها بالمراكز والأحياء لرصد أي تغيرات في الحالة الجوية وسقوط الأمطار، لمجابهة أي كوارث أو أزمات، كما تم مراجعة استعداد كافة معدات وأجهزة المحافظة بمختلف المراكز والأحياء والقطاعات للتدخل السريع، وشفط مياه الأمطار، خاصة في الأنفاق والشوارع الرئيسية.

غرفة عمليات محافظة أسيوط

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم رفع حالة الطوارئ، وهناك متابعة مستمرة من خلال غرفة عمليات المحافظة مع كافة المراكز والأحياء للتدخل في حالة حدوث أي كوارث، وهناك استعدادات مسبقة لكافة القطاعات لمجابهة أي أمطار خلال فصل الشتاء.