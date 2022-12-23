أمطار غزيرة على عدة مراكز ومدن بمحافظة كفر الشيخ

شهدت بعض مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مراكز ومدن المحافظة، خاصة المدن الساحلية والمطلة على شاطئ البحر المتوسط.

درجات الحرارة في كفر الشيخ

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في كفر الشيخ سجلت 18 مئوية للعظمى، والصغرى 15، وسرعة الرياح 3 كم في الساعة، فيما بلغ ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط من 1.5 إلى مترين.

رحلات الصيد

فيما لم تصدر سلطات ميناء الصيد بالبرلس أي قرارات حتى الآن بخصوص توقف حركة الصيد ببحيرة البرلس والبحر المتوسط من عدمه.

تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شكل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.

توقعات الأرصاد الجوية

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، استمرار انخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطارا خفيفة بنسبة حدوث 30% على القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وجنوب الوجه البحري، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث من 50%، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 50%، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد بنسبة حدوث 30%.