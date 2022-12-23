«الموارد المائية»: جدول زمني لتحويل زراعات قصب السكر إلى نظم الري الحديث

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات التحول لاستخدام نظم الري الحديث بالبساتين ومزارع قصب السكر، بحضور المهندس على منوفي رئيس مصلحة الري، والمهندس عبد السلام جابر رئيس قطاع تطوير الري، والدكتور يسرى خفاجي رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي.

جدول زمني

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع آليات التوسع في التحول للري الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر، مع التأكيد على أهمية وضع معايير وجدول زمني للتنفيذ بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة.

الري الحديث

ووجه الدكتور سويلم خلال الاجتماع بأهمية الاستمرار في متابعة التحول للري الحديث بالأراضي الرملية، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للري بالغمر في الأراضي الرملية.

رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد

وصرح الدكتور سويلم أن رؤية الوزارة تعتمد على رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الانتاجية المحصولية ، موضحاً أنه يجرى حالياً دراسة ملف الري الحديث في مصر بشكل متكامل يشمل التأثير علي معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع أخري وملوحة التربة وغيرها ، ووضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة، في ضوء أن الري الحديث يعد جزءاً من منظومه الري المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد، مع بحث مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في مجال نظم الري الحديث، وإمكانية استخدام هذه النظم مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.