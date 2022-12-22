«الري»: قبول 28 طلب ترخيص لمنشآت فندقية في 7 محافظات

عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، اليوم، اجتماعًا برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعدد من ممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة وممثلي المحافظات الساحلية المعنية البحر الأحمر والسويس ومطروح والبحيرة وبورسعيد.

قبول 28 طلبا بـ7 محافظات

وناقشت اللجنة 28 طلبًا بمحافظات البحر الأحمر، والإسكندرية، والسويس وجنوب سيناء، ومطروح، والبحيرة، وبورسعيد، حيث تم قبول جميع الطلبات التي عُرضت خلال الجلسة، مع وضع عدد من الملاحظات المطلوب استيفاؤها لعدد من الطلبات.

استيفاء الشروط اللازمة

وقال «سويلم»، إنّه في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد القومي، وتوفير فرص العمل للشباب مع مراعاة كل الأبعاد البيئية في المشروعات القومية، فإنّ اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكل الشروط اللازمة، تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية.