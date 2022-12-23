«إكسترا نيوز»: توجيهات الرئيس السيسي بشأن وحدات الرعاية الأساسية مهمة جدا

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إن الدولة بذلت جهودًا واسعة في تطوير الخدمات بوحدات الرعاية الأساسية، ضمن مبادرات الصحة العامة.

وحدات الرعاية الأساسية

وقال «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تغطية خاصة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إنّ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بوحدات الرعاية الأساسية، مهمة للغاية في هذه الفترة، وكانت من أهم نتائج الاجتماع الأخير مع وزير الصحة خالد عبد الغفار، وعوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، الذي خرج بمجموعة من التوجيهات قد يكون ثمارها مهمًا للغاية.

ملف الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة

كما أشار إلى توجيهات الرئيس السيسي، بإقامة مؤتمر سنوي فيما يخص ملف الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وهو الأمر الذي يخص ملف الزيادة السكانية المهم.

وتابع الكاتب الصحفي، أنه كانت هناك توجيهات كثيرة في الاجتماع الأخير، تدور حول نفس السياق، خاصة وأن ملف الزيادة السكانية هو الملف الأهم مؤخرًا، خاصة وأنه يلتهم ثمار المشاريع القومية، ويلتهم الإنجازات عمومًا، على أن يضم المؤتمر متخصصين في الملف، أملًا في الخروج برؤية واضحة وحلول للأزمة.